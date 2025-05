Da piazza San Giacomo a piazza del Carmine la fiaccolata nella Giornata mondiale contro l’omo-lesbo-bi-trans-intersex-afobia. A Palazzo Bacaredda la bandiera arcobaleno.

Queeresima 2025, domani la partenza dei 40 giorni di iniziative in vista del Sardegna Pride

Il 17 maggio, in tutto il mondo, si celebra la giornata mondiale contro l’omo-lesbo-bi-trans-intersex-afobia. A Cagliari l’appuntamento è fissato alle ore 20 in piazza San Giacomo, con la fiaccolata organizzata da ARC in ricordo di tutte le persone vittime dell’odio in ogni parte del mondo. Il corteo si snoderà nel cuore dalla città, attraversando punti di grande visibilità, da piazza Costituzione a piazza Dettori, passando per il quartiere di Marina, fino a piazza del Carmine. Per l’occasione a Palazzo Bacaredda sarà esposta la bandiera arcobaleno

Con la fiaccolata, inoltre, si inaugurano i quaranta giorni di iniziative di rivendicazione e sensibilizzazione della Queeresima 2025, che si chiuderà sabato 28 giugno con il Sardegna Pride a Sassari.