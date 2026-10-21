Addio a Matteo Ambu, 46, il militare deceduto a Jesolo mentre si recava al lavoro: era papà di due bimbi, la comunità dove viveva è sotto choc e si stringe alla moglie Susanna.

Era sardo, di Cagliari, ma la sua vita era al Nord Italia dove oltre al lavoro aveva trovato l’amore: abitava a Cavallino Treporti e stava raggiungendo la caserma di Padova quando un grosso albero si è abbattuto sulla sua macchina. Per lui non c’è stato niente da fare, la sua vita si è interrotta tragicamente.

In Sardegna aveva tanti amici che lo ricordano con affetto: “Io non ho parole… alcune delle serate più belle del periodo cagliaritano, le abbiamo passate assieme. Mi sembra impossibile…addio brother” scrive Daniele.

Cordoglio del Ministro Crosetto per la scomparsa del 1° Graduato dell’Esercito: “Con profonda tristezza ho appreso della scomparsa del 1° Graduato dell’Esercito Matteo Ambu, deceduto a seguito di un tragico incidente nei pressi di Jesolo (VE), mentre si recava al lavoro.

A nome mio e di tutta la Difesa, esprimo le più sentite condoglianze alla sua famiglia, al Capo di Stato Maggiore, Generale di Corpo d’Armata Carmine Masiello, e a tutti i colleghi dell’Esercito”.

La sindaca di Cavallino Treporti Roberta Nespo a nome della comunità si stringe alla famiglia: “A nome mio e di tutta l’amministrazione comunale esprimo il più profondo cordoglio per l’improvvisa e tragica scomparsa di Matteo Ambu, nostro giovane concittadino, che questa mattina ha perso la vita a causa di un grave incidente.

Una notizia che ci lascia sgomenti e che colpisce profondamente l’intera comunità.

In un momento di dolore così grande, il nostro pensiero va a Susanna, alla sua famiglia, ai suoi cari e a tutti coloro che hanno voluto bene a Matteo.

A loro esprimiamo la nostra più sincera vicinanza e il cordoglio della nostra comunità”.