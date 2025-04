Da lunedì 14 aprile sino a venerdì 20 giugno 2025, sono in programma a Cagliari modifiche alla circolazione veicolare per lavori alla rete elettrica da parte di E-Distribuzione.

In particolare, nella via Bolzano, nel viale Diaz, nella via Bottego, nel viale Bonaria, nella via XX Settembre, nella via Regina Elena, nella via Cimitero, nella via San Lucifero, nella via Dante, nella via Alghero, nella via Tola, nella via Curie, nella via Cagna, nella piazza Manlio Scopigno e nel viale Diaz, è previsto: