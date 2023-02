Cagliari, l’appello di Paola: “Aiutateci a pagare lo stallo di Tayson”

A RADIO ZAMPETTA SARDA L’APPELLO DI PAOLA: “AIUTATECI A PAGARE LO STALLO DI TAYSON CHE CERCA ADOZIONE” . “Il dolcissimo Tayson, adesso è in stallo e paghiamo 200 euro al mese. MAMME E PAPÀ A DISTANZA Ci sostenete per almeno 2/3 mesi? Solo con il vostro aiuto lo possiamo liberare e offrire una vita degna di essere vissuta. Si cerca ovviamente urgentemente adozione per lui.

Ha circa un anno, dolcissimo con le persone. Da testare con altri cani, purtroppo la sua condizione di solitudine al momento non ci permette di sapere se è compatibile, si vedrà una volta in pensione. Per info Paola 3881653222