Cagliari, la rinascita dell’associazione musicale Cantores Mundi: “Itinerari musicali nel tempo”, dedicata alla valorizzazione del repertorio corale sacro e profano a cappella.

Attiva dal 1988 nella promozione della musica corale, inaugura una nuova stagione sotto la direzione del Maestro Raimondo Belfiori, giovane musicista cagliaritano laureato in conservatorio in direzione di Coro; già direttore del Coro Città di Cagliari e con esperienze internazionali, recentemente selezionato per il progetto corale “Designing Voices for Our Lives” della prestigiosa Mozarteum University di Salisburgo, tenutosi in Giappone lo scorso maggio 2025.

Si esibiranno stasera e il 28 dicembre, ore 20:00, Chiesa del Santo Sepolcro – serata conclusiva a tema medievale con l’Ensemble Exsurge Domine.

A questi appuntamenti si è aggiunta una trasferta speciale a Roma, dove il coro si è esibito presso la Chiesa di Santa Maria della Perseveranza, con un programma dedicato alla polifonia sacra europea in onore di S.Cecilia, patrona dei musicisti.

Il coro, composto da trenta elementi, conferma così la propria vocazione alla ricerca e alla diffusione della cultura corale, tra tradizione e nuove prospettive artistiche.