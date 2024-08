Cagliari, la maxi truffa per Ferragosto: “Villetta a prezzi stracciati ma inesistente a Solanas”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

La truffa per il Ferragosto? Servita, anche nel Cagliaritano. L’ha ordita, stando a varie testimonianze che a breve saranno rinforzate con denunce, varie persone, residenti sia nel capoluogo sia nell’hinterland. Una villetta a poca distanza dal mare, a Solanas, proposta a prezzi più che convenienti. 350 euro per arrivare il quattordici agosto e andare via il pomeriggio del quindici, o cinquecento per tre giorni. Piccolo particolare? “Abbiamo visto solo le foto, della villa non c’è traccia. Il padrone ci ha detto che si trovava in una traversa, sterrata, quindi impossibile da vedere per esempio con Google Maps”, spiega una delle truffate, Valentina Piredda, 34enne di Monserrato. “Avevamo prenotato in sette, due famiglie più i bimbi. Voleva 350 euro per Ferragosto, gli ho bonificato la metà e, dopo avergli chiesto informazioni aggiuntive in chat, mi ha bloccata. Non ha nemmeno mangiato voluto darmi il numero di cellulare per suoi motivi di privacy”. Le ferie, però, sono rovinate: “Molto presto andrò dalla polizia Postale, spero di riuscire a rintracciarlo”. L’Iban è intestato a un tale Federico, il cognome è cento per cento sardo.

Tuffati anche un gruppo di giovanissimi amici di Sestu, tutti tra i diciotto e i venti anni: “Mio figlio gli ha bonificato la metà di quanto voleva, cioè 250 euro. Lui e i suoi amici avevano già fatto anche la spesa per restare lì, a Solanas, dal quattordici al sedici agosto. È pazzesco”, sostiene la donna, “il tuffatore ha anche spedito dei video sullo smartphone di mio figlio dove si vedevano gli interni dell’immobile. La denuncia, anche nel nostro caso, è garantita”.