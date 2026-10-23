Cagliari, emergenza senza fine in viale La Playa, cumuli di immondizia sul marciapede attirano topi e blatte e impediscono il passaggio ai pedoni che, per evitare di calpestare i sacchi, scendono dal marciapiede con il rischio di essere travolti. Tra i tanti passanti anche i ragazzi che vanno a scuola: “Viene messa seriamente in pericolo la nostra vita poiché la strada è a scorrimento veloce”.

La segnalazione giunge da una “cittadina preoccupata” che invia le immagini del blocco di pattume che quotidianamente viene formato accanto al raccoglitore dei rifiuti all’altezza del polo commerciale. “Il marciapiede è invaso da cumuli di sacchi di immondezza che costringono noi pedoni residenti, (tra cui parecchi studenti e sportivi del campo sportivo FdS), a scendere in strada per superare il blocco, mettendo seriamente in pericolo la nostra vita poiché la strada è a scorrimento veloce.

Vi è il passaggio dei ragazzi che vanno a scuola e quotidianamente devono scendere per strada, situazione gravissima” spiega la cittadina.

E come se non bastasse, il degrado è accompagnato “dai topi che giornalmente si annidano sotto questi cumuli e spesso ci passano sui piedi al nostro transito.

Questa situazione annosa è un grave problema, il cumulo di immondezza dovrebebbe essere spostato altrove soprattutto per la sicurezza dei pedoni”.