Cagliari, è morto il grande Fabian o’Neill: “Orgogliosi di aver potuto ammirare da vicino il tuo genio”

Di



calcio

Il Cagliari calcio ricorda così il grandissimo centrocampista rossoblù, il suo cuore ha cessato di battere oggi in Uruguay: “Un genio puro, cristallino, come i diamanti più preziosi”. Domani il Cagliari, con in panchina proprio il suo compagna di squadra Muzzi, deve battere il Cosenza anche in sua memoria