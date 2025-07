I figli Rita con Luciano, Enrico con Luca e Claudia, Ernesto con Vittoria, annunciano la perdita dell’amato

Roberto Tarquini

La famiglia desidera esprimere un sentito ringraziamento alla Dottoressa Anna Maria Settembrini, al personale medico, infermieristico e a tutti gli operatori della R.S.A. Villa degli Ulivi di Monastir, per le cure, l’assistenza e il sostegno dimostrati durante la degenza. La loro professionalità, umanità e dedizione sono state di grande conforto per noi e per lui. Grazie di cuore per tutto.