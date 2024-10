Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Cagliari, chiude la strada provinciale 1 tra Macchiareddu e Santadi: asfalto devastato dal nubifragio. L’intervento, disposto dal Servizio Manutenzioni Stradali della Città Metropolitana di Cagliari, è reso necessario in seguito ai danni riportati in occasione delle forti precipitazioni del 26 ottobre scorso