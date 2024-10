Cagliari, le mamme dell’asilo “di Via Dublino” preoccupate: “Non dobbiamo aspettare che accada la disgrazia”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Cagliari – Mamme dell’asilo “Di Via Dublino” preoccupate, “non dobbiamo aspettare che accada la disgrazia”: un pezzo di tetto crollato e alcuni frammenti della struttura esterna hanno messo in allerta i genitori che chiedono un intervento immediato al fine di mettere in sicurezza l’edificio. Non solo: “I giochi fuori, quelli posizionati nel giardino, sono delimitati con il nastro rosso, non sono utilizzabili, sono tutti rotti”.

Giochi transennati in attesa di essere portati via dal Comune in quanto ammalorati, pioggia di calcinacci, anche questi già segnalati alle istituzioni di competenza, come i ferri scoperti, transennati anche loro, in attesa di essere sistemati. Una perizia effettuata ha escluso il pericolo, ma con le abbondanti piogge dei giorni scorsi, le parti già destabilizzate sono venute giù. Rassicurazioni che non placano le preoccupazioni delle mamme, però, le quali confidano che i solleciti, già effettuati dalla scuola, vengano presi in consegna, il più presto possibile, dalle istituzioni di competenza.