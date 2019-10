Cagliari, cercasi cagnetta smarrita in via Giardini: “Aiutateci, da sola non può camminare”. Ecco l’sos lanciato dai proprietari: “Siamo disperati perchè stiamo cercando una cagnolina che si è smarrita stamattina in Via Giardini. Probabilmente l’ha presa qualcuno perchè da sola lei non cammina. Potreste aiutarmi a condividere in modo tale da arrivare a tutte le persone possibili?”. Nella foto il numero da chiamare in caso di avvistamento o ritrovamento.