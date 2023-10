Cagliari, addio a Lucia Musu Bruder: i funerali sabato nella chiesa dei Santissimi Martiri Caterina e Giorgio

Di



Necrologie

Grazie per averci contagiato il tuo profondo amore per la vita, per i valori che ci hai trasmesso e per l’immenso amore che ci hai donato.

Il tuo adorato Leopold, con figli e nipoti