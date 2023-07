Cagliari, 15 feriti dal camion che piomba sui tavolini dei locali: tragedia sfiorata nel Corso (VIDEO)

Tragedia sfiorata nella primissima parte del Corso Vittorio a Cagliari. Quindici feriti, nove dei quali in codice giallo all’ospedale e sei che hanno riportato solo qualche leggera contusione. Un camioncino, senza freno a mano e guidatore, ha travolto tutto ciò che ha incontrato sul suo percorso sino a fermarsi contro alcune sbarre: tavolini, sedie e, purtroppo, persone. In tanti sono riusciti a mettersi in salvo all’ultimo, ma una decina di persone sono rimaste ferite, per fortuna nessuno in modo grave, e sono state già portate all’ospedale dalle ambulanze del 118, arrivate dopo pochi minuti e quasi in contemporanea a carabinieri e agenti della polizia Locale. Una dimenticanza, quella del freno a mano, che poteva costare davvero chiaro: il mezzo fuori controllo a tutta velocità all’ora di pranzo, con tantissimi indaffarati a pranzare all’aperto, avrebbe potuto schiacciare violentemente qualcuno.

Ci sono state urla e scene di panico. Chi è riuscito a evitare il camion si è subito prodigato nell’aiutare i feriti, come hanno fatto titolari e personale dei vari locali food del Corso Vittorio.

Ha collaborato Ennio Neri