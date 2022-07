Cade dalla moto e viene travolta da un’auto, prof di Alà dei Sardi muore a 50 anni

È caduta dalla moto guidata dal compagno ed è stata travolta da un’automobile. È morta così Giovanna Scanu, professoressa di cinquant’anni. La tragedia è avvenuta nella notte sulla Sassari-Alghero, in una delle rampe che collegano la strada nuova con quella vecchia. I soccorsi del 118 sono stati inutili, il sostituto procuratore Mario Leo ha disposto l’autopsia sul corpo della donna ma le cause, purtroppo, sembrano essere chiare, stando anche ai rilievi effettuati dalle forze dell’ordine. La Scanu era originaria di Alà dei Sardi, lo stesso paesino di Filippo Bua, il diciottenne morto ieri, dissanguato, dopo essersi ferito con un’accetta mentre stava tagliando alcuni pezzi di sughero nelle campagne di Santu Lussurgiu. Due lutti in meno di ventiquattr’ore per la comunità guidata dal sindaco Francesco Ledda.

Ed è lo stesso Comune a stringersi attorno ai parenti della Scanu: “Purtroppo un’altra tragedia ha scosso oggi la comunità alaese, stanotte in un incidente stradale sulla Sassari-Alghero è deceduta la professoressa Giovanna Scanu, di Alà dei Sardi e residente a Sassari. A tutti i familiari, all’assessore Mario Doneddu e la moglie, vanno le più sentite condoglianza da parte del sindaco e di tutta l’amministrazione comunale”.