Bonus 800 euro, a Monserrato via al pagamento della seconda tranche

Il Sindaco di Monserrato, Tomaso Locci pone in evidenza come “gli uffici dell’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Monserrato hanno lavorato in questo periodo alle procedure di erogazione del bonus per la seconda tranche dei beneficiari”.

Gli fa eco l’Assessora Tiziana Mori “specificando che il Comune sta procedendo alla liquidazione delle spettanze dovute in favore dei beneficiari dalla pratica n° 318 alla pratica n° 965, dopo aver ricevuto le somme dalla Regione Sardegna in base al fabbisogno indicato precedentemente dagli Uffici dell’Assessorato politiche sociali a seguito dell’esame istruttorio delle richieste pervenute”.