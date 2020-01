Bilancio approvato all’unanimità: alla Pro Loco di Monserrato fiducia confermata a Rita Mameli

Bilancio approvato all’unanimità: per la Pro Loco di Monserrato nessuno scossone, anzi fiducia riconfermata alla presidente Rita Mameli. Sabato pomeriggio durante l’assemblea anche il sindaco della città, Tomaso Locci è intervenuto congratulandosi col direttivo e con i soci per il recente riconoscimento ricevuto a palazzo madama. Le voci che vedevano il cda della Pro Loco in pericolo di caduta sono state ampiamente smentite dai fatti, un’assemblea proiettata verso i prossimi impegni che si è espressa “per costruire e non per distruggere”.