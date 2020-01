Muore Kobe Bryant, schianto in elicottero: addio alla grande leggenda del basket. Secondo quanto riporta il sito Tmz la star della Nba Kobe Bryant, 41 anni, è morto in un incidente di elicottero in California, nella contea di Los Angeles. Come riporta Quotidiano.net, “il sito riferisce che Bryant era a bordo del suo elicottero privato con almeno altre tre persone, oltre al pilota. Tutti i passeggeri avrebbero perso la vita. Il velivolo ha preso fuoco una volta precipitato e inutili sono stati i soccorsi. La moglie Vanessa non era a bordo del velivelo e non sarebbe quindi tra le vittime”.