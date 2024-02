Basta assalti ai portavalori, in Sardegna arriva la super task force

Una task force permanente coordinata dalla questura di Nuoro per implementare le misure di sicurezza che verranno inserite in un protocollo di intesa per scongiurare il rischio di assalti ai portavalori. Dopo l’ennesima rapina a un furgone portavalori il 31 gennaio scorso sulla statale 131, all’altezza del bivio per Siligo in cui è rimasto ferito un vigilante e altre quattro persone per un tamponamento, gli istituti di vigilanza territoriali, chiedono risposte concrete e questo pomeriggio sono stati accolti dal comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato dal prefetto di Nuoro Giancarlo Dionisi. Presenti i vertici delle forze dell’ordine, i presidenti degli Istituti di vigilanza della provincia, i segretari territoriali di Cgil, Cisl, Uil e Ugl e dirigenti dell’Anas. Tra le prime misure programmate ci sono l’utilizzo di tecnologie innovative per prevenire gli assalti, favorire interventi veloci delle forze dell’ordine quando si verifichino le rapine, mettere in piedi forme di collaborazione per aumentare il numero delle telecamere di vigilanza lungo le strade sarde tra Anas, Provincia e Comuni.