Mano d’aiuto a baristi e ristoratori di Monserrato, suolo pubblico quasi regalato sino a novembre

I baristi e i ristoratori di Monserrato continueranno a pagare 50 euro al mese, non un centesimo di più, per l’occupazione del suolo pubblico, sino a novembre. A deciderlo è stata la Giunta guidata dal sindaco Tomaso Locci: un modo concreto per dare una mano ai tanti titolari di attività food stremati da più di due anni di pandemia. Le tariffe restano quindi bassissime anche per tutta l’estate. E tra le carte si legge che c’è l’intento di favorire ancora di più quella che, da sempre, è la stagione turistica per eccellenza. Quindi, una Tosap decisamente leggera ed abbordabile per tutti: “La nostra amministrazione ritiene che le imprese di pubblico esercizio siano tra le categorie più colpite dall’emergenza e che subiscano ancora gli effetti economici negativi causati dalla pandemia e che siano attività importanti per il tessuto sociale ed economico del territorio”. Da qui la decisione della mega sforbiciata.

E, tra sei mesi, ci sarà anche un nuovo regolamento per l’occupazione del suolo pubblico con sedie e tavolini. Prima ancora, gli uffici comunali faranno una ricognizione totale di tutte le richieste pervenute.