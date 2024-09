Baja Sardinia: spintonato da un amico dopo una lite, 28enne in fin di vita

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Spintonato da un amico: 28enne in fin di vita. Un giovane di Thiesi è ricoverato in Rianimazione dopo una lite nei parcheggi del Phi Beach, noto locale di Baja Sardinia.

Il responsabile è un ragazzo straniero in vacanza in Sardegna che è stato identificato dai carabinieri e denunciato per lesioni gravi. La vittima ha avuto una discussione con gli amici al termine di una notte di bevute e divertimento. Uno di questi loro ha spinto il 28enne che ha perso l’equilibrio, è caduto in terra e ha sbattuto la testa.

Il giorno dopo, tornato nella sua casa a Thiesi, è stato male.

È stato quindi accompagnato all’ospedale di Ozieri e dove gli è stato riscontrato un ematoma cerebrale. Da qui il trasferimento nel reparto Neurochirurgia dell’ospedale di Nuoro, dove è stato sottoposto d’urgenza a un intervento chirurgico. Ora si trova in coma farmacologico in Rianimazione. Sulla vicenda indagano i carabinieri che hanno identificato la persona che lo aveva spinto il giovane.