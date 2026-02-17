Bacu Abis piange una delle sue figlie più conosciute e amate, Daniela Piccioni, scomparsa prematuramente all’improvviso.

“Con immenso dolore, l’ASD Bocciofila Bacu Abis si unisce al profondo cordoglio per l’improvvisa perdita della cara Daniela”, si legge in un commosso post social.

“In questo momento di grande tristezza, stringiamo in un forte abbraccio Stefano e Giuliana, stimati membri del nostro direttivo, così come il fratello e la sorella, condividendo il loro dolore per una perdita che ha colpito tutta la nostra comunità.

Non esistono parole capaci di colmare un vuoto così grande, ma desideriamo far sentire tutta la nostra vicinanza, l’affetto e il sostegno sincero di ogni socio della nostra bocciofila.

Che il ricordo di Daniela possa essere luce e conforto in questo momento così difficile.

Il Presidente, il Direttivo e tutti i soci

ASD Bocciofila Bacu Abis”.