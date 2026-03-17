Frontale evitato grazie alla prontezza dell’automobilista che ha fatto in tempo a frenare, ma l’azione, ripresa dalla dash cam, mette in evidenza quanto le strade siano insicure per colpa degli irresponsabili.

È stato pubblicato in un noto gruppo social dove vengono condivise le prodezze negative di chi viaggia a Cagliari e dintorni: una manovra purtroppo comune, che mette a repentaglio la vita di chi guida.

Troppi gli incidenti lungo le strade sarde che macchiano irrimediabilmente l’asfalto di rosso, del sangue delle vittime spesso coinvolte in sinistri anche gravissimi, per colpa di chi non rispetta le più semplici norme per la sicurezza stradale. Alta velocità, telefono in mano o espedienti per arrivare prima: queste sono le cause principali che segnano la cronaca quasi quotidiana.

Dibattito aperto sui social, in cui emerge che questa pratica del salta fila è piuttosto comune. Questa volta è andata bene e si può raccontare, con la speranza che possa servire per sensibilizzare chi guida ogni giorno lungo le arterie del territorio.