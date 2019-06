Atterra ad Alghero con 43 ovuli di eroina nello stomaco: in manette corriere nigeriano

Nella serata di domenica , personale della Questura di Sassari, unitamente ad altro della Polizia di Frontiera nel corso di mirato servizio finalizzato alla prevenzione dei reati in materia di stupefacenti, con particolare riguardo agli scali aeroportuali, ha proceduto, nella aerostazione di Alghero – Fertilia al controllo di alcuni cittadini extracomunitari, tra i quali Precious Julius, 27enne, nigeriano.

Il controllo, operato nei confronti del giovane, ha portato, al rinvenimento di alcuni biglietti relativi al viaggio appena concluso sulla tratta da Milano Linate ad Alghero, e quello di andata effettuata alcuni giorni prima da Porto Torres a Genova. Il sospetto è sorto in particolare per l’annullamento del biglietto di rientro, sebbene lo stesso avesse effettuato il check in online, previsto la sera prima.

Gli agenti alla stregua di quanto accertato, visto anche il nervosismo manifestato dal giovane, lo hanno accompagnato presso i locale nosocomio, per essere sottoposto ad approfonditi accertamenti clinici al fine di verificare se avesse in corpo sostanza stupefacente.

I successivi accertamenti clinici, hanno confermato il sospetto manifestato dagli agenti, e acclarato la presenza di 43 ovuli, convenientemente celati nella parte addominale del giovane.

La sostanza avente un peso complessivo di 650 grammi, dopo le opportune analisi è risultata positiva al test dell’eroina e suoi derivati.

Completate le formalità di rito, è stato dichiarato in arresto perché ritenuto responsabile di trasporto e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, nella mattinata di ieri, trasferito alla locale Casa Circondariale a disposizione dell’A.G..