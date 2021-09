Assemini, rinasce il centro sportivo Coghinas: “Tribune e spogliatoi nuovi, gara entro l’anno”

Le tribune e gli spogliatoi nuovi di zecca sono quasi pronti per essere realizzati nel centro sportivo Coghinas ad Assemini, accanto alla maxi pista d’atletica. Dopo anni di attesa, c’è il via della Conferenza di servizi. L’amministrazione comunale ha depositato tutte le carte del progetto, i soldi inseriti nell’ultimo bilancio comunale ci sono già. Ora mancano solo dei passaggi che, questa la speranza della maggioranza e degli uffici, dovrebbero essere poco più che una formalità: serve l’ok di Regione, Vigili del Fuoco e del Coni. E tra meno di due mesi, a pareri positivi incassati, la stessa amministrazione comunale farà partire la gara per la realizzazione degli spalti per il pubblico e degli spogliatoi per gli atleti. Ad annunciarlo è il vicesindaco asseminese Gianluca Mandas, che ha pubblicato, in anteprima, le immagini del progetto.

“Assemini è una grande città che merita un centro sportivo federale Coni, in questi anni abbiamo portato avanti la ricerca delle risorse economiche e sviluppato la progettazione definitiva. A chi sostiene che le nostre sono solo promesse elettorali, preferiamo rispondere con i fatti”, spiega Mandas, “perché sono i soli che contano. In questi anni abbiamo e continueremo ad investire risorse ed energie per migliorare la nostra Assemini”.