Assemini e dintorni linea Internet ko: numerose segnalazioni da parte dei cittadini, da Vodafone a Wind il mondo virtuale è down. Non solo: registrati malfunzionamenti anche nel Medio Campidano. Il problema sussiste da questa mattina, nella città dell’hinterland cagliaritano si registrano il maggior numero di segnalazioni pressoché inerenti a tutto il centro abitato. Il disagio sarebbe causato da “problemi con la rete”, gli operatori si sono già attivati per la risoluzione che dovrebbe essere completata entro 72 ore al massimo.