Questa mattina, intorno alle ore 5, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Cagliari è intervenuta nell’agro di Assemini per l’incendio di un’autovettura.

All’arrivo sul posto, il veicolo risultava già completamente avvolto dalle fiamme. I vigili del fuoco hanno provveduto alle operazioni di spegnimento, mettendo in sicurezza l’area ed evitando che le fiamme potessero propagarsi alla vegetazione circostante.

L’intervento si è concluso senza il coinvolgimento di persone. Sono in corso gli accertamenti per determinare le cause che hanno originato il rogo.