Arzachena, aumentano i casi di coronavirus: il sindaco sospende le lezioni per altre due settimane

Il sindaco del Comune di Arzachena Roberto Ragnedda comunica la situazione sui casi di positività al Covid-19 nel nostro territorio. Attualmente sono 81 i contagiati da Covid-19, 44 in più rispetto alla scorsa settimana. Per tutti i positivi è stata disposta la misura della quarantena con sorveglianza attiva insieme ai soggetti con cui hanno avuto stretti contatti.

Sono sospese le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado per ulteriori due settimane, dal 11 al 24 novembre 2020, salvo ulteriori disposizioni in considerazione dell’andamento della curva epidemiologica del Covid-19. Anche i parchi gioco restano chiusi per il medesimo periodo.

Il Comune assicura sempre massima trasparenza nell’informazione sulla situazione sanitaria locale e attiva i protocolli di sicurezza dietro il coordinamento del Coc – centro operativo comunale per la gestione delle attività relative alla consegna di pasti, dei medicinali, al ritiro dei rifiuti, all’assistenza telefonica, assicurando la massima riservatezza in ogni situazione.

Il primo cittadino ricorda ad arzachenesi e visitatori l’obbligo di rispettare le misure di prevenzione del contagio:

– utilizzo della mascherina a protezione delle vie aeree;

– distanziamento tra le persone nei luoghi pubblici e nei locali;

– divieto di assembramento;

– costante igiene delle mani;

– vietati gli spostamenti dalle 22:00 alle 5:00 ad eccezione di casi di necessità, lavoro, salute da giustificare con autocertificazione scaricabile qui

Autocertificazione

La situazione in Sardegna è delicata e la collaborazione di ogni singolo cittadino è fondamentale per bloccare la circolazione del virus ed evitare possibili ulteriori restrizioni.