Arbitra presa a schiaffi e pugni da un dirigente, ficcano le reazioni di condanna verso il gesto di violenza in campo, Gianluca Mandas, consigliere regionale: “Un fatto gravissimo che come padre e allenatore mi ha scosso profondamente. Una giovane donna colpita violentemente da un adulto, oltretutto tesserato. Una vergogna”.

Le misure della Federazione contro il dirigente: “Inibizione a svolgere ogni attività in ambito FIGC per la durata di anni 5 ex art. 35, comma 5, e art. 9, comma 1, lettera h) del CGS (ovvero fino al 05.03.2031); “preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. h) del CGS in ragione della “particolare gravità” dell’infrazione”.