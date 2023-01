Appello per adozione del cuore, trovato un dolcissimo gattino

L’ appello di Federica:

“Recuperato a Cagliari, in via Quirra gattino di circa 5/6 mesi.

È un gatto sicuramente di casa perché è abituato all’uomo, pulito e ben tenuto, qualcuno lo ha perso o vorrebbe adottarlo?

È stato visitato dal mio veterinario ieri dopo il recupero, lamentava dolore nella zona spina dorsale, non è stata fatta una rx perché aspettiamo se passa con un po’ di antidolorifico.

Nel frattempo è in stallo ma, se si trovasse uno stallo più idoneo ad una cantina sarebbe meglio,che per un gatto di casa non è il top. È dolcissimo e gioca molto.

INFO 3409998663

FEDERICA