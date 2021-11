Appello a Radio Zampetta Sarda: troviamo una famiglia a un cagnolone che vaga a Maracalagonis

CONDIVIDIAMO!

Si cerca con estrema urgenza, una sistemazione per un giovane cane maschio di circa 1 anno che vaga per le vie di Maracalagonis.

Chiunque possa offrire stallo o un’ adozione può mettersi in contatto con i seguenti contatti:

Guardie ecozoofile FareAmbiente 3807686905;

Polizia Locale di Maracalagonis

070 785 0235.