Anziano malato resta senza elettricità nelle campagne di Serri: salvato dai carabinieri

In una tranquilla giornata autunnale un uomo, malato e impossibilitato a muoversi, si è ritrovato in una situazione di emergenza nella sua abitazione isolata nelle campagne di Serri: il contatore, situato a trecento metri dalla sua casa, è scattato improvvisamente lasciandolo senza corrente elettrica e senza connessione internet, quindi senza poter utilizzare elettrodomestici essenziali e senza poter contattare via web l’ente che lo assiste. In preda alla disperazione e in lacrime ha deciso di chiamare il 112.