Antonella Zonca a Radio Zampetta Sarda: “La mia è una piccola associazione, aiutatemi”

LO SFOGO DI ANTONELLA ZONCA:” LA MIA È UNA PICCOLA ASSOCIAZIONE, AIUTATEMI.”

La Presidentessa Antonella Zonca dell’ Associazione Zampe Matte Onlus di flumini di Quartu Sant’Elena apre il suo cuore a radio zampetta sarda con una toccante testimonianza:

” È una vita che mi dedico a salvare gli animali in difficoltà, aiutare chi ne ha bisogno è il mio moto.

Ho venduto anche la casa per creare il rifugio dove ho accolto i gatti di 3 lager; quello di Molentargius, Dolianova e Serramanna, gatti ridotti ai minimi termini in condizioni estreme, picchiati, lasciati a marcire nei propri escrementi senza conoscere il gusto di una crocchetta o di un pó di cibo, una carezza, malati e fortemente traumatizzati.

Il mio sacrificio è grande e il mio contributo per contrastare il randagismo è sempre attivo ma senza l’ aiuto delle donazioni mi devo fermare.

Attualmente ho preso in mano una situazione di circa 100 gatti che hanno trovato dimora nel giardino di una coppia che cerca di curarli come può ma sono tanti, troppi per poter procedere con una campagna di sterilizzazione con le proprie forze

Diversi gatti sono leucemici, fiv positivi, con problemi di parassitosi, infezioni agli occhi, tumori, rinotracheite…

Sono state consegnate scorte di cibo, 40kg di crocchette, antiparassitari, cibo umido da parte dell’ Associazione che ha bisogno dell’ aiuto di tutti voi per continuare nell’ operato di sterilizzazione a tappeto.

Inoltre il vostro 5 per mille a favore di Zampe Matte è un aiuto importante.

Potete sostenere la causa con una donazione, a seguire gli estremi:

Poste Pay:

4023 6009 6010 2624

Zonca Raimondo

C.F. ZNCRND67L19B354V

IBAN:

IT97O0760104800001023071499

Intestatario Zampe Matte

Paypal:

La raccolta fondi è ferma e dal mio stipendio non posso fare più di tanto, non so più cosa voglia significare una serata in pizzeria, non chiedo tanto perché i soldi sono tutti per queste creature bisognose e far nascere nuove vite destinate ad atroci sofferenze non è umano.

Ho iniziato a mie spese le sterilizzazioni dei 100 gatti, due gatte su 25 femmine sono già state sterilizzate questi giorni, ma se non ricevo aiuti non posso continuare.

Se il rifugio chiude sarà un problema trovare un posto che accolga i gatti disastrati, quindi è di estrema importanza che continui ad esistere.

Vi ricordo che sto ultimando anche le sterilizzazioni a tappeto nella zona di Flumini, è stato un lavoro di grande fatica e sacrifici ma sono riuscita a portare avanti questa impresa alquanto ardua.

Abbiamo bisogno di cibo, potete fare una donazione di pappa nel cestello destinato a Zampe Matte, presso il supermercato Despar superato il Margine Rosso nella via Leonardo Da Vinci.

Se volete contattarmi potete inviare un primo messaggio whatsapp al

+39 335 146 7414

Ricordate che sterilizzare è importante, evita il diffondersi delle malattie tra i gatti ed evita nuove vite spezzate sul nascere, non lasciatemi sola in quest’ opera di grande civiltà e rispetto, grazie.”