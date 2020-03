Anoressia, bulimia e disturbi da alimentazione incontrollata: giornata di sensibilizzazione a Cagliari

In occasione della IX Giornata Nazionale Fiocchetto Lilla, sabato 14 marzo 2020, alle 17, allo Spazio Eventi al primo piano della MEM – Mediateca del Mediterraneo, in via Mameli 164 a Cagliari, l’associazione di Volontariato ODV Voci dell’anima, di genitori, familiari e sostenitori di persone con Disturbi del Comportamento Alimentare, organizza una giornata di sensibilizzazione e di informazione sui DCA (anoressia, bulimia, disturbi da alimentazione incontrollata).

Durante l’incontro verrà proiettato un video che ripercorrerà le attività nei 10 anni di vita dell’associazione. A leggere alcune testimonianze sarà invece Angela Sasso, arricchite dalle incursioni sonore e danzate a cura di Francesca Massa e Silvia Corda.