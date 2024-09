Anno scolastico al via, record in Sardegna: un docente su cinque è precario

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

«L’anno scolastico che sta per iniziare segna un nuovo record di precari nel mondo dell’istruzione, un primato negativo di cui è pienamente responsabile il Governo Meloni». Questa la denuncia del Senatore del Partito Democratico, Marco Meloni.

«I posti vacanti potrebbero essere in gran parte coperti ricorrendo alle graduatorie dei concorsi banditi negli scorsi anni, in particolare dai Governi a cui ha partecipato il Partito Democratico”. Spiega il Senatore Dem. “Il Governo Meloni ha però fortemente limitato le assunzioni stabili, obbligando chi ha già vinto un concorso a restare in una condizione di precariato».

«I Ministri Valditara e Giorgetti la piantino di accampare scuse. Tirare in ballo il PNRR è fumo negli occhi: basterebbe la volontà politica per risolvere le questioni tecniche. Ma è evidente che per questo Governo la scuola rappresenta solo una spesa da tagliare».

Meloni conclude con un esempio concreto: «In Sardegna, il 20% dei docenti sarà precario, una percentuale che arriva al 50% tra i docenti di sostegno. In queste condizioni, è impensabile che la scuola possa funzionare e rappresentare un vero investimento per il futuro del Paese».