Ancora un grave incidente sulla statale 554: un ‘auto si ribalta nella carreggiata, momenti di paura. Un tratto della strada statale 554 “Cagliaritana” è stato temporaneamente chiuso al traffico in direzione Quartu Sant’Elena a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 3, nel comune di Selargius.

Nell’incidente, le cui cause sono in corso di accertamento, è coinvolto un veicolo. Il traffico è deviato al km 2,900 sulla statale 131 Dir all’uscita “Ospedali”. Sulla statale 131 Dir, in direzione Cagliari, è chiusa la rampa di uscita vesto la statale 554 in direzione Quartu.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire la riapertura della carreggiata nel più breve tempo possibile.