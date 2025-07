Elmas – Alte sterpaglie gialle dietro case e palazzi, i residenti: “Abbiamo paura, basterebbe una scintilla per mettere in pericolo tutti”. Tante le segnalazioni già inoltrate “alle istituzioni di competenza ma, sino a oggi, niente è cambiato”. Non solo: “Tra via Dettori e una traversa senza uscita ha ceduto la pavimentazione stradale creando un profondo dislivello. Chiunque potrebbe cadere ma nessuno interviene. Non bisogna attendere la tragedia”.

È da tempo che alcuni residenti della zona periferica, vicino alla Ss 130, del paese combattono contro diverse problematiche che mettono a repentaglio la sicurezza di tutti. “C’è un terreno privato non ripulito dalla vegetazione secca e c’è anche l’ordinanza sindacale, firmata oltre un mese fa, che obbliga i proprietari terrieri a tenere in ordine per scongiurare il rischio incendi. Abbiamo segnalato il fatto che l’ordinanza non è stata rispettata però nessuno è intervenuto.

Sono state inviate numerose pec al Comune e mi sono recato di persona, le erbacce non tagliate implicano un rischio anche sul piano della salute pubblica, per la presenza di topi, zecche”. Non solo: la via adiacente presenta una deformazione del manto stradale particolarmente insidiosa, per capire bene è presente un gradino alto quanto la mano di un uomo. “Ho sollecitato anche per la messa in sicurezza di quel gradino poiché pericoloso, da cittadino mi sono stancato di questa logica “funerea” secondo cui finché non succedono le disgrazie va tutto bene e non ci sono problemi. Ho ancora vivo il ricordo della tragedia di chi ha perso la vita in viale Colombo: nonostante le innumerevoli segnalazioni i dossi artificiali sono stati costruiti solo dopo l’irrimediabile”.