Un sogno infranto per il 41enne Paolo Cocco, fotografo, tecnico informatico e grafico di origini sarde travolto nei giorni scorsi da una valanga insieme ai compagni di viaggio Markus Kirchler e Marco Di Marcello sullo Dolma Khang, in Nepal.

Come riportato da La Nuova Sardegna, la madre del 41enne, Lussoria Fadda, è originaria di Oliena. Una tragedia per un grande amante della montagna, nato e vissuto a Fara San Martino, in Abruzzo, ma che lavorava da anni come grafico in Austria. I soccorritori stanno proseguendo invece le ricerche di Kirchler e Di Marcello, al momento dispersi.

Intanto, una buona notizia che arriva direttamente dal Consolato: sono stati ripristinati i contatti con altri 5 alpinisti di cui si erano perse le tracce:

“Il Consolato Generale a Calcutta rischierato in Nepal ha ricevuto conferma che l’agenzia di Milano e l’agenzia nepalese sono riuscite a comunicare con il gruppo dei cinque escursionisti della provincia di Como con cui da giorni non si avevano contatti. I connazionali hanno riferito di stare bene e che proseguiranno il loro programma, con rientro a Kathmandu in data 8 novembre”, la nota ufficiale del Ministero degli Esteri.