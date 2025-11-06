Assemini, addio a Daniela Sabiu: improvvisamente ieri è deceduta. Domani l’ultimo saluto.

Una giovane donna andata via troppo presto, un’altra vita che inaspettatamente è volata via: in queste ore tanti i messaggi sui social dedicati a Daniela Sabiu. Amava il mare e viaggiare, era laureata in Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione.

Il funerale si svolgerà nella parrocchia di San Pietro. Il ricordo dei familiari: “Oggi sei volata in cielo improvvisamente, i miei occhi piangono …ti voglio ricordare sempre come in questa foto ..Sei e sarai sempre nel mio cuore, ti voglio tanto bene”.