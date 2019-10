Allerta meteo a Cagliari, maxi pulizia dei tombini dal Poetto a Pirri

Gli autospurgo sono già in azione in diversi punti di Cagliari e della Municipalità di Pirri. Pulizia straordinaria di tombini e fogne in vista dei temporali che, sin dalle prime ore del pomeriggio, dovrebbero abbattersi sull’Isola. Il ricordo delle strade invase dall’acqua, dal centro alla periferia, è ancora freschissimo, e il Comune cerca di correre ai ripari.

Il sindaco Paolo Truzzu snocciola l’elenco delle strade e delle zone a rischio allagamento, interessate dal passaggio degli autospurgo: “A Pirri nella zona depressa di via Dolianova e limitrofe e in via Italia e in via Balilla i mezzi son già intervenuti ieri, così come in viale Diaz, lato destro direzione Poetto”.

“Ci sono in giro diversi autospurgo che completeranno le attività iniziate ieri e faranno dei passaggi in altre zone, dove necessario”.

Immagine: archivio CastedduOnline