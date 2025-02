Allerta arancione sul Cagliaritano, in arrivo un vortice secondario: la situazione in diretta. Sino a mezzanotte massima attenzione: i siti specializzati parlano di un possibile incremento delle precipitazioni nelle prossime ore, con rovesci localmente intensi. Piove anche sul capoluogo, ecco la mappa della App Windy. Si consigliano spostamenti solo se strettamente necessari e massima attenzione. La Protezione Civile ha prorogato l’allerta arancione sino alla mezzanotte di oggi, mentre per tutta la giornata di lunedì sarà in vigore l’allerta gialla.