Migliaia di persone hanno partecipato sabato 11 ottobre all’evento motoristico che si è tenuto nel viale Lungomare del Golfo di Quartu, che ha consentito ai visitatori di compiere un autentico balzo nel tempo nell’osservare oltre un secolo di evoluzione tecnica della mobilità, a partire dal passato glorioso rappresentato dalle stupende auto e moto storiche, icone di stile ed eleganza, per giungere al presente con le più recenti auto elettriche ed ibride, per proiettarsi, infine, in un futuro volto alla sostenibilità ed alle nuove sfide.

Un focus assolutamente unico che ha consentito di ammirare autentici gioielli dell’ automobilismo storico italiano ed internazionale come quelli presentati dal “Gruppo Old Cars Friends”, tra cui la stupenda Fiat 508 C del 1937, l’impeccabile Lancia Fulvia 2C del 1966, la sontuosa Rolls Royce Silver Shadow del 1969, l’introvabile Citroen Ami 6 Break del 1969, l’iconica Fiat 600 del 1969, la rarissima Opel Rekord C del 1970, l’elegante Lancia 2000 del 1973 ed ancora Volkswagen Maggiolone 1303 del 1974, Fiat x 1/9 del 1976, Citroen Méhari del 1976, Citroen Ln del 1979, Alfa Romeo Gt Junior, Fiat 850 Coupe’, Mini Cooper del 1995, Mercedes SLK 320 V6 del 2002 e tante altre.

Sono stati numerosi ed impeccabili anche gli altri modelli esposti al pubblico. Tra i tanti in evidenza una Fiat 600 del 1964, un’altra Lancia Fulvia 2C del 1966, Jeep Willys del 1979, Alfa Romeo Spider 1.6 del 1983, Alfa romeo Spider del 1990, Bmw 320 is del 1990, Mazda Mx5 del 1991, Lancia Delta Hf del 1991, Lancia Delta Hf integrale del 1992, Jaguar xK8 del 1997, Mini Cooper, le intramontabili Fiat 500 presenti con modelli L del 1970, R del 1974, L del 1971 e tantissime altre: impossibile nominarle tutte.

Ammiratissime e numerosissime le moto presentate dagli “Svalvolati Bikers Cagliari” e “Moto Taccuino”, a sostegno del progetto “Un Sorriso per la Vita” dedicato ai piccoli pazienti del Microcitemico di Cagliari.

Ha espresso grande soddisfazione Luca Stocchino, presidente del CCN La Via del Mare, per la riuscita dell’evento e per la grandissima affluenza di pubblico giunto da numerose località dell’Isola.

Una manifestazione dedicata ad un pubblico di tutte le età, sicuramente da ricordare e da riproporre in futuro.