Arriva il tanto atteso appuntamento autunnale con “Rainbook”, il Festival Letterario dedicato alla letteratura e alle tematiche LGBTQ+, organizzato dall’Associazione Culturale Baa Bà APS e giunto alla sua quarta edizione.

Dal 23 al 26 ottobre 2025, il Polo Bibliotecario di via Falzarego 35 di Cagliari ospiterà quattro intense giornate di incontri, dibattiti e presentazioni, con autrici, autori, attivistə e personalità della cultura e della politica provenienti da tutta Europa.

Un appuntamento che, come ogni anno, farà dialogare la letteratura con l’attivismo, la riflessione sociale e la sostenibilità ambientale.

Si parte giovedì 23 ottobre, alle ore 18:00, con un grande incontro inaugurale dal titolo “La letteratura come mezzo di attivismo, l’attivismo raccontato nella letteratura”.

Protagonisti del dibattito saranno la senatrice trans spagnola Carla Antonelli, il vice sindaco di Parigi Jean Luc Romero, la coordinatrice per le Politiche sui Diritti LGBT+ di Roma Capitale Marilena Grassadonia e l’attivista Massimo Milani.

Un confronto tra esperienze, visioni e storie personali per esplorare il potere delle parole nel cambiare la società.

Il venerdì 24 ottobre si aprirà alle ore 18:00 con la sociologa Chiara Saraceno (in collegamento da Torino) e la presentazione del suo saggio “La famiglia tradizionale non esiste”, seguita alle 18:30 da Luca Foglia Leveque con “Blu”, e infine alle 19:10 da Daniela Dawan con “Giochi d’ombre”, tre opere diverse ma unite dal desiderio di raccontare le sfumature della contemporaneità e delle relazioni umane.

Sabato 25 ottobre il Festival riprenderà alle ore 17:00 con Alessandra Cenni e il suo “L’angelo disabitato. Dall’androgino al transfluid”, un viaggio letterario tra identità e metamorfosi.

Alle 17:45 sarà la volta di Romina Cecconi, storica attivista trans, autrice di “Io la Romanina”, che dialogherà con Fulvia Antonelli, presente con “Quasi un secolo, vita di Lucy Salani”, dedicato alla memoria di una figura straordinaria sopravvissuta al campo di concentramento di Dachau.

Alle 19:30, presso il Teatro delle Saline, si terrà uno degli appuntamenti più attesi di questa edizione: la presentazione del nuovo romanzo di Francesco Abate, “Gli indegni”, in collaborazione con i festival LEI e Liberevento.

La giornata si concluderà alle ore 21:00 con la stand-up comedy “Rassegna stampa non richiesta” del collettivo Le Recensioni non Richieste, nuovamente presso il Polo Bibliotecario di via Falzarego 35, per un finale all’insegna dell’ironia e della riflessione intelligente.

Domenica 26 ottobre, alle ore 11:00, lo Spazio Pira di Quartu Sant’Elena ospiterà la cerimonia di premiazione dei finalisti e vincitori del Premio Letterario “Laura Grasso”, giunto alla sua seconda edizione.

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 17:00, il Festival tornerà al Polo Bibliotecario con Giancarlo Covenali e Gian Pietro Leonardi e il loro saggio “Queer e ora”, seguiti alle 17:30 da Chiara Fiorentini con “L’anno che ti ho detto addio”, alle 18:15 da Giancarlo Pastore con il successo letterario “Prima dell’alba” e, a chiudere il Festival alle 19:00, da Flavio Nuccitelli con “Quando fuori è buio”, un racconto generazionale che illumina il lato più autentico e fragile dell’essere sé stessi.

Anche in questa edizione prosegue l’iniziativa del “Bosco Letterario”, che prevede la piantumazione di nuovi alberi in numero pari alle copie dei libri vendute durante le presentazioni del 2025.

Un progetto che unisce cultura e sostenibilità, volto a restituire alla natura ciò che si consuma in termini di CO₂, e che ha già portato alla creazione di nuove aree verdi nei comuni di Sassari, Assemini e Decimomannu.

“Rainbook” si conferma così un Festival unico nel panorama italiano, capace di intrecciare parole, diritti, ecologia e cultura in un dialogo aperto e necessario.

Tutti gli eventi, salvo diversa indicazione, si terranno al Polo Bibliotecario di via Falzarego 35, Cagliari.

Ingresso gratuito.

Per un’esperienza ancora più sostenibile, il pubblico è invitato a raggiungere il Festival con i bus CTM (linee 1 e 9).

Il programma completo è disponibile su www.rainbook.it.