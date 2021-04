Aiutiamo Fiona, la cavalla vittima di rinuncia di proprietà a causa del covid

La cavalla si chiama Fiona e si trova a Sestu, ha sette anni, documenti in regola ed è sana; l’attuale proprietaria non può più mantenerla perchè ha perso il lavoro, causa covid. Si cerca per lei una soluzione con almeno un altro cavallo o pony, verrà data con un iniziale periodo di affido per valutare l’inserimento, si valutano solo richieste che non prevedono lavoro o sfruttamento di nessun tipo oppure valutiamo un’adozione a distanza con contributo mensile per tenerla nel

RIFUGIO DI MIKI PIG a TELTI (SS), SARDEGNA