Tutto quello che aveva con sé era nella macchina, ma è bastato un attimo perché il viaggio di Florencia Fanelli, tatuatrice argentina in tour in Italia, si trasformasse in un incubo. Qualcuno ha forzato la sua auto parcheggiata vicino alla spiaggia di Mari Pintau, portando via lo zaino con dentro non solo i suoi effetti personali, ma anche gli strumenti indispensabili per lavorare.

“Il mio zaino è stato rubato vicino alla spiaggia di Mari Pintau. Non contiene nulla di valore, solo i miei vestiti, le scarpe da ginnastica, la macchinetta per tatuaggi, i miei documenti e i miei occhiali”, scrive Florencia. Poi i dettagli: “La macchinetta per tatuaggi è rossa, dentro una scatola blu (come quella in foto), i vestiti erano in buste semitrasparenti. Ho perso documenti, carte d’identità, patente, tappetino da yoga grigio, inchiostri per tatuaggi, occhiali e lenti a contatto”. Un appello accorato, quello della giovane artista sudamericana, che ora si trova bloccata, senza strumenti per lavorare né documenti per muoversi: “Ho bisogno delle mie cose per continuare a viaggiare”. Chiunque abbia trovato o visto qualcosa può scriverle su WhatsApp (solo messaggi) al numero +54 9 299 674 8561 oppure chiamarla al +39 351 849 5652.