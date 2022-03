Adozione del cuore per Jimmy, il bellissimo simil siamese minuto: si trova a Cagliari

RADIO ZAMPETTA: “ADOZIONE DEL CUORE PER JIMMY.”

L’ appello di Giulia per Jimmy, è rivolto a persone esperte o rifugi per lui. È un simil siamese minuto, di una tenerezza infinita, ha 10 anni, pesa solo 2 kg, fiv felv negativo e sterilizzato. Non ha bisogno di nessuna terapia, è un gattino discreto, chiede solo buon cibo e un posto caldo e sicuro. È stato portato via dalla colonia in cui viveva per importanti problemi respiratori, è stato ricoverato e curato e si trova in stallo ma le spese non sono più sostenibili. Riportarlo in colonia significherebbe condannarlo a morte perché è un gattino fragile. Non sappiamo quale sia la sua aspettativa di vita ma ci ha fatto capire che vuole vivere e ci proviamo a trovargli una casa, si trova a Cagliari ma è adottabile in tutta la Sardegna.

Per informazioni 3496342352