A Cagliari benzina carissima a 2,25 euro, stangata servita anche nell’hinterland: gasolio a 1,95

L’1 iniziale nei cartelli dei benzinai, accanto al prezzo della benzina, rischia di restare un miraggio, quasi ovunque, per molto ma molto tempo. Il prezzo della “verde” a Cagliari ha toccato la cifra record di 2,25 euro al litro, e la differenza tra servito e fai da te è di pochi centesimi, che non possono certo portare gli automobilisti ad essere felici. Anche perchè bastano due semplici operazioni per capire quanto si può arrivare a spendere, oggi, otto marzo 2022, per un pieno: chi ha una Volkswagen ha la necessità di riempire un serbatoio con 45 o 55 litri. Quindi, la punta massima è di quasi 125 euro per avere la garanzia di fare quanti più chilometri possibile prima di un nuovo rifornimento. E chi ha una Smart? Il vantaggio di avere un’auto piccola c’è, dal benzinaio, ma sino a un certo punto: serbatoio da 33 litri, obbligatorio pagare almeno settantacinque euro. E i cagliaritani, al distributore, si scoprono grandi risparmiatori: raramente c’è chi mette più di 20-25 euro, e la crisi del consumo della benzina si fa, naturalmente, sentire in primis tra i benzinai.

Da via Tuveri a via Bacaredda, da viale Merello sino a viale Monastir, sino ad arrivare al viale Marconi, non si notano più le lunghe code di automobilisti in attesa del rifornimento. La stangata è servita anche nell’hinterland. Un esempio tra i tanti? A Sarroch c’è chi propone un litro di gasolio a un euro e 95 centesimi. E, con questi rincari sempre più elevati, l’automobile diventa un lusso sempre: non solo in settimana per andare e tornare dal lavoro, ma anche nei weekend , quando le strade del centro città sono ancora meno trafficate del solito.