Ciccio è stato recuperato dalla strada alla corte del sole con il fratellino Bianco che ha riportato delle bruciature alle orecchie a causa del sole ora in analisi per capire se si tratta di un inizio di carcinoma, Bianco purtroppo è risultato Felv+ mentre Ciccio no e ora vanno separati per il suo bene…

Si suppone che sia leggermente ipovedente ma va approfondito… si cerca per lui un urgentissima adozione o almeno stallo per salvargli la vita, in alternativa, per evitare contagi con il fratello, bisognerà rimetterlo nel territorio quanto prima… per lui questa è l’ultima spiaggia di una vita in sicurezza…

E’ giovane e avrà all’incirca 1 anno 1 anno e mezzo, è affettuoso e coccolone come pochi altri gatti… non fa altro che strusciarsi e cercare il contatto umano… vi prego, aiutatelo…

Per info contattami al 3939242697