Addio ad Alberto Ornano, “il carissimo amico col quale ho lavorato per 25 anni al Tecnocasic”

Volevo dedicare questa foto ad un mio amico e collega, voglio dedicarla ad Alberto, Alberto Ornano, con abbiamo lavorato insieme per 25 anni. Ci siamo visti nell’impianto Tecnocasic, per anni ed anni, minimo 5 giorni su sette, ci hai lasciato con una brutta malattia che ti ha portato via a soli sessantadue anni. La tua gentilezza, quanto incontrandosi parlavamo d’altro mai di lavoro, in luoghi che apprezziamo ambedue.

A Niccolò, a tua moglie Paola, alle tue sorelle Cristina e Nicoletta, deve rimanere un bel ricordo seppur struggente. Uso le parole di GianPaolo Sannia: “… partecipare alle esequie di un collega col quale hai lavorato assieme per tanti anni lascia una grande tristezza. Mi sarebbe piaciuto augurargli una buona pensione…. Invece ho assistito alla messa, dove eravamo uno per banco e niente condoglianze. Giusto per dargli l’ultimo saluto”. O quelle, di Bruno Casula, con cui hai lavorato da sempre: Stava male”. Ci mancherai tanto gentile amico, mancherai a tanti. Che la terra ti sia lieve, da lassù, caro Alberto, proteggici e salutaci Danilo Melis.