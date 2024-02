E’ mancato all’affetto dei suoi cari

Dino Bonu

Ne danno il triste annuncio la moglie, i figli e i nipoti tutti.

Un ringraziamento al personale del Reparto di Rianimazione del Santissima Trinità.

I funerali avranno luogo sabato 10 Febbraio alle ore 11.30 nel Colonnato del Cimitero di San Michele.

__________________________________________________________________

Sorrentino 070/658682